ЕС потребовал от находящихся под санкциями уведомить о своих активах

Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС.

В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют.

«Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС.