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41 минуту назад

ЕС потребовал от находящихся под санкциями уведомить о своих активах

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС.

В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют.

«Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС.

Ранее ЕС обнародовал новый, 10 по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека.

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