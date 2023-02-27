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20 минут назад

Названа причина резкого роста цен на красную икру в России

Елена Прошина

Стоимость красной икры в России могла повыситься из-за значительного снижения ее производства. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Отмечается, что в столичных магазинах цены на красную икру несколько поднялись на масленичной неделе. Москвичи были вынуждены платить за 280 грамм деликатеса 2 тыс. рублей (7,7 тыс. за кг).

В пресс-службе подчеркнули, что в минувшую лососевую путину наблюдались слабые подходы рыбы. Соответственно, объем производства снизился, в то время, как спрос, наоборот, вырос.

В правительстве пояснили, что каких-либо иных причин повышения цен на деликатес региональные эксперты не видят.

Напомним, что Камчатский край считается крупнейшим поставщиком лососей в ДФО. По прогнозам экспертов, в 2023 году в регионе будет выловлено порядка 383 тыс. тонн. В других регионах планируется добыть от 1 тыс. тонн до 77 тыс. тонн.

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