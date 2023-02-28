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1 час назад

Москвичам рассказали о современных финансовых пирамидах

Mos.ru

В рамках выставки «Музей СтопПирамида: “Три века борьбы с финансовыми пирамидами”» в столичном Департаменте финансов провели тематическую лекцию. Спикером выступил Марат Сафиулин — управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Во встрече приняли участие более 100 финансистов, а для широкой аудитории организовали онлайн-трансляцию.

Москвичам рассказали о современных финансовых пирамидах
Фото: ТАССТАСС

В новейшей истории финансовой преступности в России выделяют пять этапов — начиная от «великих пирамид» 1990-х годов и заканчивая современными онлайн-мошенниками. Каждые несколько лет появляются новые схемы обмана. В последние годы злоумышленники активно используют криптовалюты, эксплуатируют тему инвестиций. Марат Сафиулин рассказал про уловки современных мошенников на конкретных примерах нелегальных организаций. Он отметил, что каждые четыре часа в России появляется новая финансовая пирамида, а ежегодный ущерб от их работы составляет около 100 миллиардов рублей.

«К сожалению, проблему финансовых пирамид нельзя решить только законодательным способом и блокировками сомнительных сайтов — мошенники изобретают новые способы незаконного обогащения. Как правило, доверчивые граждане сами переводят деньги злоумышленникам. И эти средства далеко не всегда удается вернуть. Финансовое просвещение служит барьером на пути преступников. Поэтому мы будем и дальше проводить подобные мероприятия на наших площадках», — отметила ЕленЕлена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.

Запись лекции можно посмотреть в официальной группе Департамента финансов в социальной сети «ВКонтакте». Анонсы новых встреч, посвященных финансовой грамотности, публикуют на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

Личный счет,Елена Зяббарова,Правительство Москвы,
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