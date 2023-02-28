Москвичам рассказали о современных финансовых пирамидах

В рамках выставки «Музей СтопПирамида: “Три века борьбы с финансовыми пирамидами”» в столичном Департаменте финансов провели тематическую лекцию. Спикером выступил Марат Сафиулин — управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Во встрече приняли участие более 100 финансистов, а для широкой аудитории организовали онлайн-трансляцию.

В новейшей истории финансовой преступности в России выделяют пять этапов — начиная от «великих пирамид» 1990-х годов и заканчивая современными онлайн-мошенниками. Каждые несколько лет появляются новые схемы обмана. В последние годы злоумышленники активно используют криптовалюты, эксплуатируют тему инвестиций. Марат Сафиулин рассказал про уловки современных мошенников на конкретных примерах нелегальных организаций. Он отметил, что каждые четыре часа в России появляется новая финансовая пирамида, а ежегодный ущерб от их работы составляет около 100 миллиардов рублей.