Передача платежных документов и персональных данных для ряда организаций с 1 марта запрещена в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора .

— Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете), — говорится в сообщении.

Еще в январе 2022 года появилась информация об ограничении передачи платежной информации в мессенджере Telegram. Так, в России с 1 марта этого года начнут действовать поправки к закону «Об информации», согласно которым иностранным мессенджерам будет запрещено подключать службы денежных переводов. Также структурам, выполняющим «государственное задание», запретят пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.