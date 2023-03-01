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1 час назад

Роскомнадзор запретил передачу платежных документов в Telegram и WhatsApp с 1 марта

Вечерняя Москваиещё 1

Передача платежных документов и персональных данных для ряда организаций с 1 марта запрещена в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете), — говорится в сообщении.

Также под запрет попали следующие сервисы: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat, сообщает сайт Роскомнадзора.

Эксперт объяснил опасность мессенджера WhatsApp

Еще в январе 2022 года появилась информация об ограничении передачи платежной информации в мессенджере Telegram. Так, в России с 1 марта этого года начнут действовать поправки к закону «Об информации», согласно которым иностранным мессенджерам будет запрещено подключать службы денежных переводов. Также структурам, выполняющим «государственное задание», запретят пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Личный счет,Роскомнадзор,Microsoft,
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