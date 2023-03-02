Эксперт рассказал о диалоге РФ и Турции об альтернативе карте «Мир»

Россия и Турция продолжают рассматривать варианты альтернативы карте «Мир», однако диалог ведется неофициально из-за риска новых санкций со стороны Запада. Об этом рассказал директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин в интервью « Известиям».
Он рассказал, что диалог вышел из публичного обсуждения, чтобы скрыть от Запада всю важную информацию. Если Россия и Турция примут какое-то компромиссное решение в отношении замены карты «Мир», другим странам не стоит знать о нем раньше времени. В противном случае они могут сделать «упреждающие шаги», пояснил глава РТДС.
Он добавил, что стороны обсуждают много разных вариантов на этот счет.
«Мы их видим через какие-то сторонние расчетные центры, через организации, которые эти сложно исполняемые схемы там внедряют. Но на самом деле эти схемы обходятся дорого и будут не такими удобными», — пояснил Егармин. По его словам, поиск решения все еще идет и сложно спрогнозировать, будет ли оно найдено к туристическому сезону.
Издание напоминает, что в сентябре 2022 года пять турецких банков прекратили сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая выступает оператором карт «Мир», из-за новых санкций со стороны США. С тех пор Москва и Анкара рассматривают альтернативные способы оплаты.