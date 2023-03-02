Эксперт рассказал о диалоге РФ и Турции об альтернативе карте «Мир»

«Мы их видим через какие-то сторонние расчетные центры, через организации, которые эти сложно исполняемые схемы там внедряют. Но на самом деле эти схемы обходятся дорого и будут не такими удобными», — пояснил Егармин. По его словам, поиск решения все еще идет и сложно спрогнозировать, будет ли оно найдено к туристическому сезону.