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1 час назад

На Камчатке за год количество самозанятых выросло почти вдвое

ТАСС

Количество самозанятых предпринимателей на Камчатке на начало 2023 года выросло до 7,8 тыс. человек, в то время как в 2022 году их количество едва превышало 4 тыс. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития Камчатки Инга Мандрик.

На Камчатке за год количество самозанятых выросло почти вдвое
Фото: ТАССТАСС

"На начало 2023 года на полуострове количество самозанятых достигло более 7,8 тыс. человек, тогда как год назад насчитывалось порядка 4,2 тыс. Популярностью этот налоговый режим пользуется за широкий спектр мер поддержки, доступных самозанятым гражданам. Им оказывали бесплатные консультации по вопросам ведения собственного дела, организовывали специализированные образовательные программы и ряд услуг по содействию в популяризации продукции. В общей сложности было оказано 400 различных услуг", - сказала замминистра.

Она уточнила, что Центр "Мой бизнес", созданный в регионе в рамках профильного нацпроекта, помогает таким предпринимателям в организации рекламных кампаний, разработке сайтов, изготовлении полиграфической продукции и во многом другом.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в России с 1 июля 2020 года. Благодаря новому налоговому режиму, граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, могут отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Годовой доход плательщиков налога на профессиональных доход при этом не должен превышать 2,4 млн рублей.

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