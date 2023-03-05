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15 минут назад

Реальная зарплата граждан Украины за год сократилась на 14 процентов

FBM.ru

За последнее время среднемесячная заработная плата жителей Украины упала на 55 долларов, однако реальная зарплата за год снизилась примерно на 14%. Об этом рассказали в Госслужбе статистики.

Реальная зарплата граждан Украины за год сократилась на 14 процентов
Фото: FBM.ruFBM.ru

По имеющимся данным, среднемесячная зарплата украинцев в 2022 г. составила 14 тыс. 847 гривен. При этом зафиксировано снижение уровня зарплаты на 55 долларов, до 459 долларов.

При этом, как было отмечено, госстат еще не опубликовал данных по изменению реальной зарплаты за 2022 г., однако известно, что среднегодовая инфляция составила 20,2%. Таким образом, реальные зарплаты за год упали примерно на 14%.

В конце февраля также появилась информация о массовых невыплатах зарплат медицинским работникам на Украине. НСЗУ разослала врачам объявление, в котором было сказано, что задержка зарплат произошла из-за бюрократических проволочек.

В феврале СМИ также сообщали, что по итогам 2022 г. Зимбабве стала страной, где самая высокая в мире инфляция (243,8%). Помимо этого, среди лидеров по показателю был назван Ливан (122%), в топ-50 также оказались 17 европейских стран. Больше всего инфляция выросла в Молдавии (30,2%), на Украине (26,6%), в Венгрии (24,5%), Литве (21,7%) и Латвии (20,8%). Россия с показателем в 11,9% находится на 52-й строчке.

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