Реальная зарплата граждан Украины за год сократилась на 14 процентов

За последнее время среднемесячная заработная плата жителей Украины упала на 55 долларов, однако реальная зарплата за год снизилась примерно на 14%. Об этом рассказали в Госслужбе статистики.

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По имеющимся данным, среднемесячная зарплата украинцев в 2022 г. составила 14 тыс. 847 гривен. При этом зафиксировано снижение уровня зарплаты на 55 долларов, до 459 долларов.

При этом, как было отмечено, госстат еще не опубликовал данных по изменению реальной зарплаты за 2022 г., однако известно, что среднегодовая инфляция составила 20,2%. Таким образом, реальные зарплаты за год упали примерно на 14%.

В конце февраля также появилась информация о массовых невыплатах зарплат медицинским работникам на Украине. НСЗУ разослала врачам объявление, в котором было сказано, что задержка зарплат произошла из-за бюрократических проволочек.