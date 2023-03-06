В Госдуме предложили продлить отмену налога с процентов по вкладам

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале сообщил, что ЛДПР направила в правительство предложение продлить на этот год норму, которая освобождает граждан от уплаты налога с процентов по вкладам.

30 декабря 2022 года газета «Известия» со ссылкой на Минфин сообщила, что по результатам 2023 года россиянам впервые предстоит заплатить новый налог — налог с процентов по вкладам. Граждане должны будут заплатить соответствующий сбор до декабря 2024 года. Налог на доходы со вкладов анонсировал президент Владимир Путин еще в марте 2020 года. Тогда глава государства говорил, что подобная практика существует во многих странах. Дополнительные доходы от этого налога должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Изначально сбор должен был начать поступать в бюджет еще в 2021 году. Однако весной прошлого года граждан освободили от его уплаты в качестве меры поддержи из-за пандемии.