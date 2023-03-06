Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме предложили освободить россиян от налога на вклады в 2023 году

Газета.Ruиещё 2

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале сообщил, что ЛДПР направила в правительство предложение продлить на этот год норму, которая освобождает граждан от уплаты налога с процентов по вкладам.

В Госдуме предложили продлить отмену налога с процентов по вкладам
Фото: ТАССТАСС

«Предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс РФ, чтобы продлить норму, освобождающую граждан от 13% налога на доходы с их банковских вкладов. <...>», — рассказал Нилов.

30 декабря 2022 года газета «Известия» со ссылкой на Минфин сообщила, что по результатам 2023 года россиянам впервые предстоит заплатить новый налог — налог с процентов по вкладам. Граждане должны будут заплатить соответствующий сбор до декабря 2024 года. Налог на доходы со вкладов анонсировал президент Владимир Путин еще в марте 2020 года. Тогда глава государства говорил, что подобная практика существует во многих странах. Дополнительные доходы от этого налога должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Изначально сбор должен был начать поступать в бюджет еще в 2021 году. Однако весной прошлого года граждан освободили от его уплаты в качестве меры поддержи из-за пандемии.

«Ставка налога составит 13%. Сумма, которая не облагается налогом, — 1 млн рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки за весь 2023 год», — отметили в пресс-службе Минфина.

По словам участников рынка, если ключевая ставка будет на уровне 7,5% годовых, граждане не будут платить налог с суммы 75 тыс. рублей.

Личный счет,Ярослав Нилов,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий