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1 час назад

Россияне скупают крепкий алкоголь

Лера Букина

В России зафиксировали увеличение розничных продаж крепкого спиртного в 2022 году — на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Россияне скупают крепкий алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о водке, коньяке и ликероводочной продукции крепче 25 градусов. В стране также обнаружили снижение продаж вина — с 6,6 до 6,2 литра на каждого жителя страны в год. Динамика продаж пива не изменилась (52,2 литра на человека в год).

Увеличение продаж крепкой алкогольной продукции обусловлено уходом ряда иностранных производителей с рынка РФ, говорится в материале. Отмечается, что многие потребители «закупились импортным алкоголем впрок».

Кроме того, рост цен в меньшей степени затронул водку и коньяк в сравнении с вином и пивом. Это повлияло на увеличение потребления, отмечается в заметке.

Еще один фактор, как указали в FinExpertiza, — обеление алкогольного рынка и сокращение контрафакта.

Ранее РБК сообщил, что в столичных и подмосковных магазинах «ВкусВилл» перестанут продавать алкогольную продукцию. Однако мера будет временной. Решение связано с тем, что сеть будет переустанавливать программное обеспечение. В компании также отметили, что данный процесс должен занять не более 20 дней.

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