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1 час назад

Российский союз туриндустрии спрогнозировал подорожание летнего отдыха на 15%

ТАСС

Стоимость летнего отдыха в России в 2023 году будет на 15% выше, чем в тот же период годом ранее, зарубежный отдых станет дороже на 15-20%. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Российский союз туриндустрии предсказал подорожание летнего отдыха
Фото: ТАССТАСС

"На внутреннем рынке цены уже растут на 15%. С выездом несколько факторов влияют на ценообразование. Помимо того, что в целом есть повышение цен со стороны поставщиков, еще надо не забывать об изменении курса. Сейчас мы снова вошли в фазу роста иностранной валюты по отношению к рублю, поэтому четко спрогнозировать этот параметр невозможно. Наверное, стоит закладываться, что отдых за рубежом на те же 15-20% гарантированно подорожает", - сказал он.

Президент РСТ отметил, что цены в туризме динамические. Их изменение зависит от сезонного фактора и динамики продаж.

Личный счет,Российский союз туриндустрии,
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