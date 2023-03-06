Российский союз туриндустрии предсказал подорожание летнего отдыха

"На внутреннем рынке цены уже растут на 15%. С выездом несколько факторов влияют на ценообразование. Помимо того, что в целом есть повышение цен со стороны поставщиков, еще надо не забывать об изменении курса. Сейчас мы снова вошли в фазу роста иностранной валюты по отношению к рублю, поэтому четко спрогнозировать этот параметр невозможно. Наверное, стоит закладываться, что отдых за рубежом на те же 15-20% гарантированно подорожает", - сказал он.