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52 минуты назад

Названы мошеннические методы оформления кредита

Лера Букина

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники используют разные приемы для оформления кредита на человека. О них он рассказал RT.

Названы мошеннические методы оформления кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зачастую они прибегают к этому с помощью паспорта гражданина, который был украден злоумышленником или утерян. По словам Соловьева, сомнительные документы с переклеенной фотографией могут пропускать микрофинансовые организации.

Кроме того, как указал собеседник, с этой же целью мошенниками может быть взломан личный кабинет на сайте банка или микрофинансовой организации. Они могут выкупить паспортные данные человека в даркнете или через зашифрованные объявления, отметил эксперт.

Также злоумышленники оформляют кредит посредством похищения персональных сведений жертвы мошенническим способом. Специалист предупредил о том, что мошенники порой звонят людям и выманивают хитрым методом личные данные. Соловьев подчеркнул, что оформить кредит на гражданина без его ведома в банке не удастся, в этой связи аферисты действуют через микрофинансовые фирмы. Однако и там уже ужесточают меры, отметил собеседник.

По словам юриста, если человек обнаружит, что на него оформили кредит, ему необходимо обратиться в банк и потребовать кредитный договор для ознакомления. Важно обратить внимание на подпись заемщика и дату его заключения, указал специалист.

«Если вдруг окажется, что в этот день человек находился в другом городе, что подтвердят свидетели, то это будет основанием для безусловного признания договора недействительным», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он указал на необходимость в проведении почерковедческой экспертизы подписи.

Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал увеличение объема операций без согласия клиентов. В прошлом году показатель вырос на 4,29% к уровню предыдущего года.

Личный счет,Иван Соловьев,Банк России,
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