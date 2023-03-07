Россиянам рассказали о влиянии переезда на размер пенсии

В ряде случаев переезд может отразиться на размере пенсионных выплат, заявил «Ленте.ру» член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Корректировка суммы коснется тех граждан, которые, в частности, решились на переезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Человек, проживая и работая там, может получать надбавку к пенсии в 50 и 30% соответственно, напомнил собеседник. Для этого требуется иметь 15-летний стаж работы. Требования по страховому стажу составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Пенсии могут измениться в меньшую сторону при переезде в регион с федеральной соцдоплатой к пенсии, подчеркнул эксперт. Как уточнил он, в стране неработающим пенсионерам полагается доплата в том случае, если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Однако в разных регионах страны этот прожиточный минимум установлен на разном уровне, подчеркнул Виноградов.

Также сумма выплат может поменяться, если в расчетах допустят ошибку, отметил он.