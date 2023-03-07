Как сильно взлетели цены на подарки к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня газета «Комсомольская правда» изучила, как сильно поднялись за год цены на самые популярные подарки женщинам.

Согласно данным Росстата, больше всего повысилась стоимость тура за границу, в частности в Турцию. Такой подарок обойдется в два раза дороже, чем годом ранее. Путешествие подорожало на 107%.

Кроме того, издание зафиксировало подорожание парфюмерии и косметики. Данная продукция взлетела в цене на треть.

Изменилась и стоимость сладостей, в частности шоколадных конфет. Они прибавили в цене 20% за 12 месяцев. Данный показатель почти в два раза превышает официальную среднюю инфляцию.

Повышение стоимости одежды составило 8%. Поход в ресторан обойдется на 9% дороже, чем раньше, а в театр – на 7%. Стоимость мягких игрушек взлетела на 5%.

Самым экономичным подарком станет поход в кино. Рост цен на билеты составил лишь 1%.