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35 минут назад

Как сильно взлетели цены на подарки к 8 Марта

Лера Букина

В преддверии Международного женского дня газета «Комсомольская правда» изучила, как сильно поднялись за год цены на самые популярные подарки женщинам.

Согласно данным Росстата, больше всего повысилась стоимость тура за границу, в частности в Турцию. Такой подарок обойдется в два раза дороже, чем годом ранее. Путешествие подорожало на 107%.

Кроме того, издание зафиксировало подорожание парфюмерии и косметики. Данная продукция взлетела в цене на треть.

Изменилась и стоимость сладостей, в частности шоколадных конфет. Они прибавили в цене 20% за 12 месяцев. Данный показатель почти в два раза превышает официальную среднюю инфляцию.

Повышение стоимости одежды составило 8%. Поход в ресторан обойдется на 9% дороже, чем раньше, а в театр – на 7%. Стоимость мягких игрушек взлетела на 5%.

Самым экономичным подарком станет поход в кино. Рост цен на билеты составил лишь 1%.

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Ранее флорист, управляющий директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский заявил о наличии как минимум двух способов сэкономить денежные средства на покупке цветов к Международному женскому дню. Так, по его словам, организовывать покупку нужно заблаговременно. Второй способ предполагает покупку цветов на день позже – 9-го числа. Так, по словам флориста, стоимость букета будет ниже.

Личный счет,Росстат,
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