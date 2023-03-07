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49 минут назад

Эксперты рассказали о мошеннической схеме с инвестициями в "государственную криптовалюту"

ТАСС

Мошенники начали рассылать интернет-пользователям письма от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Раскрыта мошенническая схема с «государственной криптовалютой»
Фото: ТАССТАСС

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мошенническую рассылку якобы от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты. Такими сообщениями злоумышленники заманивают пользователей на ресурсы, где те рискуют потерять деньги. В конце февраля специалисты компании зафиксировали несколько тысяч подобных писем", - рассказали в пресс-службе.

В мошеннических письмах сообщается, что Россия якобы готовится к введению государственной криптовалюты. Адресатов побуждают перейти по ссылке на сайт программы инвестирования, пояснили эксперты. Если кликнуть на ссылку из письма, человек попадет на сайт, где рассказывается уже о другом проекте основателя Telegram Павла Дурова.

На том же сайте человеку предлагают инвестировать в новый проект, чтобы в будущем заработать еще больше. В реальности депозит, который вносит жертва, забирают мошенники.

"Пользователь же не получит ничего и рискует конфиденциальными данными, если вводил их на сайте", - пояснили эксперты.

"Антифишинг- и антиспам-системы "Почты Mail.ru" ежедневно блокируют более 200 тыс. рассылок с мошенническими схемами с криптовалютой, 15% из которых маскируются под письма, отправленные якобы от имени регуляторов", - отметил технический директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют пользователям повышать уровень цифровой грамотности, использовать защитное решение для смартфона и ПК, критически относиться к подозрительному содержанию в письмах, а также не переходить по ссылкам из сомнительных писем и сообщений и не вводить на подозрительных сайтах конфиденциальные данные.

Личный счет,Павел Дуров,Mail.ru Group,Лаборатория Касперского,
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