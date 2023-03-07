Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах

ТБИЛИСИ, 7 марта. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении законопроект об агентах иностранного влияния. Трансляция заседания во вторник велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"76 голосов за, 13 против. Законопроект принят в первом чтении", - сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили после проведения процедуры голосования.

Как уточнил Папуашвили, принята в первом чтении грузинская версия законопроекта. Американская версия будет обсуждаться на следующем заседании.

У здания парламента параллельно проходит многотысячная акция протеста. Проспект Руставели в центре Тбилиси, где расположен парламент, перекрыт. Граждане выступают против принятия законопроекта, который, по их мнению, мешает евроинтеграции Грузии.

В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, она также включает уголовную ответственность.