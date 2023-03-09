Россияне рекордно закупились юанями

Согласно данным Центрального банка России, в 2022 году физические лица из России купили китайских юаней на 138 миллиардов рублей. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Помимо этого, на 14 миллиардов рублей было также куплены гонконгские доллары, а общий объем покупок валюты составил 1,06 триллиона рублей. Уточняется, что общая стоимость активов резидентов на брокерском обслуживании составила 6 триллионов рублей по итогам четвертого квартала 2022 года. Из этой суммы около 5,3 триллиона приходятся на ценные бумаги.

В ЦБ также добавили, что из-за общего падения объема активов в 2022 году, начался вывод средств со счетов, заморозка активов и отрицательная рыночная переоценка акций. Вместе с этим выросло число клиентов с небольшим размером счёта. При этом средний размер счёта физических лиц–резидентов на брокерском обслуживании упал с 409 до 205 тысяч рублей.