Дополнительные выплаты на детей: сколько можно получить в 2023 году

Многим россиянам с детьми полагаются дополнительные выплаты из региональных бюджетов. Портал Life выяснил, кто может на них претендовать и как их получить.

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В частности, гражданам напомнили о возможности получить региональный материнский капитал. Его сумма составляет от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Размер зависит от региона. Однако авторы заметки отмечают, что данная программа действует не во всех городах страны. В частности, ее нет в столице.

Кроме того, подчеркивается, что в России предусмотрены выплаты и пособия, о которых граждане забывают.

Специальное пособие могут получить женщины, вставшие на учет в женской консультации. Сделать это необходимо на ранних сроках беременности. Женщинам выплатят до 50% от величины прожиточного минимума в регионе при постановке на учет до 12 недель.

Кроме того, в России предусмотрели единовременную выплату при рождении ребенка. Денежные средства могут направить любому из родителей. С 1 февраля 2023 года сумма этой федеральной выплаты составляет 22 909 рублей.

Кроме того, в стране введена выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания. На нее могут претендовать не все. Она полагается детям одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих службу по призыву, многодетных или студенческих семей. Сумма выплаты составляет 854 рубля, для студенческих семей — 2369 рублей.