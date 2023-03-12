Российских блогеров предупредили о последствиях неуплаты налогов

Российских блогеров предупредили в Минфине РФ: правила изменились, надо «выйти из тени» и заплатить налоги. В противном случае грозит крупный штраф или тюрьма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Минфина РФ Ольгу Дайнеко.

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Дайнеко - эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Она отмечает, что «серая» зона по уплате налогов изживает себя: это сложно и нецелесообразно.

«Рано или поздно выйти из тени придется, особенно это касается блогеров», - говорит эксперт.

По словам Дайнеко, лучше не откладывать налоговую легализацию, иначе рано или поздно наступит ответственность. Например, можно лишиться как источника доходов, так и доверия крупных заказчиков. Кроме того, налог это не только «тяжкий груз», но и возможность получать преференции от государства.

На этой неделе СК РФ возбудил уголовное дело об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной (псевдоним Лерчек) и ее мужа.

По версии следствия, Лерчек с 2020 по 2022 годы заработала на фитнес-марафонах больше 150 миллионов рублей. Она должна была перейти с упрощенной на общую систему налогообложения, но не сделала этого. В итоге возникла задолженность более 311 миллионов рублей.