Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт «Мир»

Банк ВТБ Казахстан приступил к выпуску пластиковых карт российской платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости.

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С декабря 2022 года был доступен выпуск цифровых карт отечественной платежной системы. Теперь в республике можно оформить физический «пластик». Пополнение карты доступно через устройства самообслуживания и кассы кредитной организации, терминалы QIWI и Yurta, а также с расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам.

Как заявил директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислав Козьяков, отмечается спрос на карты «Мир» со стороны клиентов. Большинство операций происходит с помощью карт в поездках в Россию. Также держатели этих карт оплачивают ими образовательные и IT-сервисы. В банкоматах и кассах банка отмечается наибольший объем снятий по картам «Мир» среди иностранных банков в Казахстане.