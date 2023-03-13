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23 минуты назад

Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт «Мир»

Елена Прошина

Банк ВТБ Казахстан приступил к выпуску пластиковых карт российской платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости.

Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт «Мир»
Фото: ТАССТАСС

С декабря 2022 года был доступен выпуск цифровых карт отечественной платежной системы. Теперь в республике можно оформить физический «пластик». Пополнение карты доступно через устройства самообслуживания и кассы кредитной организации, терминалы QIWI и Yurta, а также с расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам.

Как заявил директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислав Козьяков, отмечается спрос на карты «Мир» со стороны клиентов. Большинство операций происходит с помощью карт в поездках в Россию. Также держатели этих карт оплачивают ими образовательные и IT-сервисы. В банкоматах и кассах банка отмечается наибольший объем снятий по картам «Мир» среди иностранных банков в Казахстане.

ВТБ Казахстан обслуживает как собственные карты «Мир», так и карты этой платежной системы других зарубежных банков. По ним доступно получение переводов с любых банков, покупки в интернете, платежи в мобильном приложении кредитной организации. За рубежом клиенты банка могут совершать покупки в торговых точках и снимать средства в банкоматах, принимающих «Мир».

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