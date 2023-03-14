Мошенники нацелились на клиентов подсанкционных банков

За последние несколько недель участились телефонные звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками подсанкционных банков. Об этом сообщает газета «Известия».

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Схема работает следующим образом — злоумышленник звонит жертве и говорит о том, что ее средства нужно срочно вывести на «безопасный» счет, так как основной счет был заморожен из-за санкций. По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», в марте на такие звонки пожаловались 30% россиян.

По словам коммерческого директора компании Ярослава Баджурака, современные мошенники следят за повесткой и придумывают новые схемы, исходя из текущих политических и экономических событий.

«Сейчас клиенты банков более осмотрительны и «Службой безопасности Сбербанка» уже трудно кого-то ввести в заблуждение, поэтому мошенники стремятся использовать новые предлоги для выманивания средств. В эпоху экономической турбулентности у них много «материала для творчества», и схемы рождаются каждый день», — пояснил Баджурак.