Возмещения по вкладам можно будет получать через госуслуги

Вкладчики российских банков уже с 2024 года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам при наступлении страхового случая, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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"Планируется, что вкладчик банка сможет пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайты госуслуг или АСВ. После этого заявителю перечислят средства на его счет. Также появится возможность получить возмещение по номеру карты "Мир", - пояснили в госкорпорации. Сейчас для получения страхового возмещения необходимо указать полные реквизиты банковского счета.

"Еще один плюс - страховые выплаты можно будет оформлять, не выходя из дома", - добавили в АСВ.

В Госдуме принят закон во втором и третьем чтениях, позволяющий обращаться за возмещением удаленно.

В агентстве указали, что уже сейчас вариант удаленного получения страхового возмещения пользуется высоким спросом. В 2022 году дистанционным каналом выплат, который есть в некоторых банках-агентах, воспользовались 5,9 тыс. (46%) обратившихся за возмещением вкладчиков.

При этом те, кому по тем или иным причинам не подходит формат дистанционных выплат, страховое возмещение смогут получать, как и раньше, - обратившись лично в уполномоченный банк-агент.

Ранее в интервью "РГ" глава АСВ Андрей Мельников говорил о том, что действующее законодательство позволяет идентифицировать вкладчика, только если он придет лично.