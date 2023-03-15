Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Эксперты предупредили, чем обернется повышение ФРС США процентной ставки

Елена Прошина

Дальнейшее повышение Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов процентной ставки может привести к дальнейшему крушению американских банков, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Эксперты предупредили, чем обернется повышение ФРС США процентной ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил один из ведущих юристов компании по разработке программного обеспечения криптовалют Tacen Джон Бунгаки, значимым примером того, как повышение ставки сказалось на кредитных учреждениях, зависимых от притока капитала технологических и венчурных компаний, стало банкротство Silicon Valley Bank (SVB). По его словам, по мере повышения ставки сокращались финансовые потоки, клиенты банка были больше заинтересованы в выводе средств, а не в новых депозитах.

Эксперт указывает, что многие региональные американские банки, не входящие в число глобально значимых инвестиционных учреждений, оказывались под давлением из-за того, что вложили значительные средства в ценные бумаги, процентная ставка по которым была ниже, чем в настоящее время. Банкиры не думали, что ФРС будет повышать ставку стремительным образом, и активно инвестировали в долгосрочные ценные бумаги по низкой ставке.

Аналитик Levy Economics Institute при Бард-колледже Маршал Ауэрбах считает, что крушение SVB главным образом связано с действиями ФРС по повышению ставки. Он раскритиковал действия регулятора по противодействию инфляции. Эксперт не исключил, что ФРС откажется от планов по еще большему и стремительному повышению ставки.

Доцент экономики Колледжа Льюиса и Кларка в Орегоне Эрик Тимойн также указал, что если глава Федеральной резервной системой Джером Пауэлл продолжит повышать ставки, то «будет еще больше проблем».

ФРС пошла на повышение ставки для борьбы с рекордной инфляцией, которая «разогналась» из-за проблем с цепочками поставок на фоне эпидемии COVID-19. Это привело к снижению экономической активности в стране и как следствие - угрозе рецессии.

Личный счет,Джером Пауэлл,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий