Эксперты предупредили, чем обернется повышение ФРС США процентной ставки

Дальнейшее повышение Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов процентной ставки может привести к дальнейшему крушению американских банков, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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Как сообщил один из ведущих юристов компании по разработке программного обеспечения криптовалют Tacen Джон Бунгаки, значимым примером того, как повышение ставки сказалось на кредитных учреждениях, зависимых от притока капитала технологических и венчурных компаний, стало банкротство Silicon Valley Bank (SVB). По его словам, по мере повышения ставки сокращались финансовые потоки, клиенты банка были больше заинтересованы в выводе средств, а не в новых депозитах.

Эксперт указывает, что многие региональные американские банки, не входящие в число глобально значимых инвестиционных учреждений, оказывались под давлением из-за того, что вложили значительные средства в ценные бумаги, процентная ставка по которым была ниже, чем в настоящее время. Банкиры не думали, что ФРС будет повышать ставку стремительным образом, и активно инвестировали в долгосрочные ценные бумаги по низкой ставке.

Аналитик Levy Economics Institute при Бард-колледже Маршал Ауэрбах считает, что крушение SVB главным образом связано с действиями ФРС по повышению ставки. Он раскритиковал действия регулятора по противодействию инфляции. Эксперт не исключил, что ФРС откажется от планов по еще большему и стремительному повышению ставки.

Доцент экономики Колледжа Льюиса и Кларка в Орегоне Эрик Тимойн также указал, что если глава Федеральной резервной системой Джером Пауэлл продолжит повышать ставки, то «будет еще больше проблем».