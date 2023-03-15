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1 час назад

Пенсионные выплаты проживающим за рубежом сохранятся

Российская Газета

"В 2023 году гражданам, проживающим за границей, сохранена возможность выбора способа выплаты пенсий на территории РФ в российских банках или в кредитных организациях иностранных государств в рублях.

Пенсионные выплаты проживающим за рубежом сохранятся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это сделано в связи с продолжающимся усилением санкционного давления, оказываемого на российскую банковскую систему. Данный порядок действовал и в течение 2022 года. Соответствующий проект постановления вынесен Минтруда России на общественное обсуждение", - говорится в сообщении ведомства.

Если гражданин подавал заявление о зачислении средств на открытый в России банковский счет в 2022 году, то подача нового в 2023 году не потребуется. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 года.

Личный счет,Минтруд России,
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