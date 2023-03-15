Россияне нарастили закупки инвестиционного золота

По итогам прошлого года спрос на инвестиционное золото на внутреннем рынке России увеличился с 5 до 75 тонн по сравнению с данными за 2020-2021 гг. Значительный рост данного показателя был связано в том числе с отменой НДС на покупку золотых слитков физическими лицам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства финансов (Минфина).

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«По сведениям крупнейших российских банков, в 2022 году населению реализовано более 75 тонн золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн и серебра — более 8 тонн», — сообщили в ведомстве.

Закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц был принят в России в марте 2022 года. В дальнейшем последовали еще несколько послаблений, включая разрешение банкам продавать золотые слитки физлицам за наличную иностранную валюту и освобождение на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов граждан от реализации золота в слитках, уточняется в заметке.