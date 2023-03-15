Несмотря на ограничения против России, введенные Западом, экономическая ситуация в стране складывается лучше первоначальных прогнозов. Такой вывод сделала британская газета Independent.

Она также отмечает, что жизнь простых граждан кардинальным образом не изменилась. Кроме того, авторы публикации указали на отсутствие в России безработицы, а также очередей перед «разорившимися банками». Кроме того, они отметили, что курс рубля не рухнул.

Также в статье делается акцент на сохранении ассортимента в российских супермаркетах. Подчеркивается, что россияне, как и прежде, могут купить продукцию многих иностранных брендов. При этом местные марки заменили ушедшие.

Авторы также обратили внимание на то, что местные владельцы поглотили крупные международные компании. Речь идет, в частности, о McDonald's и Starbucks. Кроме того, как отмечается, после объявления Apple о прекращении продаж товаров на территории РФ «яблочная» линейка все еще доступна в магазинах страны. Также подчеркивается, что iPhone 14 доступен «примерно по той же цене, что и в Европе».

Также авторы отмечают, что мебель и товары для дома бренда IKEA распродают на сайте Яндекса. Кроме того, они указывают на то, что пиво начали варить местные партнеры ушедших компаний.