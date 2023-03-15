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1 час назад

В Великобритании оценили качество жизни в России после года санкций

Лера Букина

Несмотря на ограничения против России, введенные Западом, экономическая ситуация в стране складывается лучше первоначальных прогнозов. Такой вывод сделала британская газета Independent.

Она также отмечает, что жизнь простых граждан кардинальным образом не изменилась. Кроме того, авторы публикации указали на отсутствие в России безработицы, а также очередей перед «разорившимися банками». Кроме того, они отметили, что курс рубля не рухнул.

Также в статье делается акцент на сохранении ассортимента в российских супермаркетах. Подчеркивается, что россияне, как и прежде, могут купить продукцию многих иностранных брендов. При этом местные марки заменили ушедшие.

Авторы также обратили внимание на то, что местные владельцы поглотили крупные международные компании. Речь идет, в частности, о McDonald's и Starbucks. Кроме того, как отмечается, после объявления Apple о прекращении продаж товаров на территории РФ «яблочная» линейка все еще доступна в магазинах страны. Также подчеркивается, что iPhone 14 доступен «примерно по той же цене, что и в Европе».

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Также авторы отмечают, что мебель и товары для дома бренда IKEA распродают на сайте Яндекса. Кроме того, они указывают на то, что пиво начали варить местные партнеры ушедших компаний.

Ранее стало известно, что Советом Евросоюза на полгода, до 15 сентября, были продлены индивидуальные санкции. Речь идет об ограничениях, введенных в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц.

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