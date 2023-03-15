Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries не открылись в ряде регионов РФ

Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries не открылись во Владивостоке на фоне сообщений о забастовках сотрудников, сообщает РИА Новости. В то же время многие офисы в городе и регионе работают в штатном режиме.

Фото: Москва24 Москва24

Один из сотрудников пункта на улице Калинина рассказал, что их отделение работает. При этом пункт выдачи на Партизанском проспекте закрыт. Его сотрудник признался, что ПВЗ сегодня не выдает заказы из-за "условий работы", установленных руководством. Он подчеркнул, что сроки возобновления работы зависят от действий руководства.

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Клиентов, которые подошли в этот пункт за заказами, не пускали внутрь, но общались с ними через приоткрытую дверь, объясняя, что не работают. Некоторые сотрудники Wildberries в Приморье вообще не слышали о забастовках.

По данным ряда телеграм-каналов, к забастовке решили присоединиться и пункты выдачи в других российских городах. Так, посетителей не принимают некоторые отделения в Кемеровской области и Красноярском крае, Барнауле, Чите и Иркутске. Кроме того, 15 марта решили временно закрыться и ряд пунктов Wildberries в Московской и Нижегородской областях.

Накануне сообщалось, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки. Отмечалось, что владельцев точек не устраивает, что платформа ввела новые штрафы за возврат товаров.

Новые правила подразумевают, что с владельцев пунктов выдачи заказов будут удерживать полную стоимость товара, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь.

Как отметили Москве 24 сотрудники маркетплейса, недавно Wildberries ввел новый штраф за бракованный и подмененный товар, который списывает полную его стоимость – 100%.

По утверждению владельцев ПВЗ, ранее в программе маркетплейса была вкладка, куда поступала информация об удержании средств за бракованный товар в размере 20%. Однако не было никаких подтверждений, в том числе фото- или видеодоказательств, что товар бракованный, утверждают владельцы пунктов выдачи.

Позже в столице стали массово выставлять объявления о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries.