Россияне в 15 раз нарастили закупки инвестиционного золота

В 2022 году российские граждане приобрели в 15 раз больше инвестиционного золота в слитках, чем в предыдущем. Речь идет об объеме в 75 тонн, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Подчеркивается, что в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн и серебра — более 8 тонн.

Во вторник в ВТБ проинформировали о том, что с марта 2022 года банк реализовал клиентам около 37 тонн слитков. С того периода отменили НДС в 20% для физических лиц. После этого у уполномоченных банков появилась возможность продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту.

Летом прошлого года в стране начал действовать закон, который освобождает на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходы физлиц от реализации золота в слитках.

В понедельник, 13 марта, цена на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) пробила отметку в $1,9 тыс. за тройскую унцию. Такая динамика наблюдалась впервые с 9 февраля. Стоимость выросла в связи с опасениями рынков по поводу последствий внезапного банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Как сообщило Reuters, спрос на активы-убежища на этом фоне резко увеличился.