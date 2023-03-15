Раскрыты основные схемы кражи денег с банковских счетов

Ряд экспертов в беседе с NEWS.ru раскрыли пять главных схем 2023 года, которыми пользуются злоумышленники при краже денег с банковских счетов россиян. Все они основаны на том или ином способе получения персональных данных.

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Самой популярной схемой среди мошенников в 2023 году остаются телефонные звонки от «сотрудников» банков, полиции и других государственных организаций. При разговоре с жертвой злоумышленники обычно сообщают о блокировке карты и уговаривают срочно сообщить данные карты или подойти к ближайшему банкомату и выполнить соответствующие инструкции. Также преступники могут действовать через СМС-сообщения, но по тому же алгоритму.

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Еще одна схема появилась совсем недавно, в конце 2022 года. Действуя по ней, злоумышленники звонят россиянам спустя 10-15 минут после доставки пластиковой карты и предлагают ее активацию (ее необходимо совершать самостоятельно). Дальше все то же, мошенники выманивают данные и снимают со счетов все деньги.

Более сложным способом кражи денег с банковских счетов является выпуск дубликата SIM-карты пользователя, поскольку получить его можно лишь подделав документы жертвы. Но даже на такие ухищрения преступники могут пойти, если точно знают, что на счету конкретного человека есть крупная сумма денег. Получив дубликат SIM-карты, злоумышленникам останется только авторизоваться в мобильном банке и украсть средства.

Также украсть данные позволяют фишинговые атаки — выдача в ответ на поисковый запрос жертвы фейковых интернет-магазинов, социальных сетей, стриминговых сервисов, рассылка писем от «банков» и «госструктур» на электронную почту или в мессенджерах под предлогами акций и скидок. Переход по таким ссылкам может вести на сайт, где у пользователей попросят пароль от почты/банковские данные или запустит вирус, который сам передаст всю необходимую мошенникам информацию (пароли, номера карт и прочее).