Назван единственный повседневный товар, продажи которого выросли в 2022 году

Уточняется, что прирост продаж составил 0,7% по сравнению с показателями 2021 года. При этом продажи в штуках во всех других категориях повседневных товаров упали. Так, продажи сигарет упали на 4,7%, продовольствия (без учета алкоголя и сигарет) на 2,7%, а прочих непродовольственных товаров – на 5,8%. Но если считать в деньгах, то продажи, наоборот, выросли во всех группах. Так, продажи алкоголя выросли на 11,2%, сигарет на 5,4%, продовольствия (без учета сигарет и алкоголя) на 15,6%, а непроводовольственных товаров на 17,9%.