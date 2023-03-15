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1 час назад

Назван единственный повседневный товар, продажи которого выросли в 2022 году

Елена Прошина

Единственной группой товаров повседневного спроса, продажи которого выросли в 2022 году, стал алкоголь. Об этом говорится в аналитическом обзоре NielsenIQ.

Назван единственный повседневный товар, продажи которого выросли в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что прирост продаж составил 0,7% по сравнению с показателями 2021 года. При этом продажи в штуках во всех других категориях повседневных товаров упали. Так, продажи сигарет упали на 4,7%, продовольствия (без учета алкоголя и сигарет) на 2,7%, а прочих непродовольственных товаров – на 5,8%. Но если считать в деньгах, то продажи, наоборот, выросли во всех группах. Так, продажи алкоголя выросли на 11,2%, сигарет на 5,4%, продовольствия (без учета сигарет и алкоголя) на 15,6%, а непроводовольственных товаров на 17,9%.

Среди продаж алкоголя самой крупной категорией в продажах остаётся пиво. От всего оборота алкогольной продукции в России доля пива составляет 42,1% в денежном выражении и 82,9% в натуральном.

Ранее появилась информация, что россияне стали чаще покупать товары от малоизвестных брендов.

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