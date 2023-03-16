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26 минут назад

В России повысят цены на мебель из «недружественных стран»

Говорит Москваиещё 4

Пошлину на ряд продукции хотят увеличить в 5 раз — с 8,5 до 50 процентов.

В России повысят цены на мебель из «недружественных стран»
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал «Известиям» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.

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Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития уже ведут работу в этом направлении. Мера коснётся также товаров IКЕА, продукцию которой ранее внесли в список параллельного импорта. Глава агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров сообщил изданию, что если европейскую мебель будут завозить с учётом высокой пошлины, цены вырастут на 60% и она окажется неконкурентоспособной на отечественном рынке.

Личный счет,Михаил Бурмистров,Минэкономразвития,Минпромторг,
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