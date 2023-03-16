Юань стал вдвое популярнее евро для сбережений у россиян

Самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме на российском внутреннем рынке по-прежнему остается рубль — национальную расчетную единицу выбирают 34,9% граждан. На втором месте оказался американский доллар (28,3%), а китайский юань замкнул тройку лидеров (17,4%), сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Финам».

Таким образом, валюта КНР потеснила евро из числа самых популярных валют у россиян. В европейской валюте предпочитают хранить сбережения только 8,4% граждан. Наибольшей востребованностью китайская валюта пользуется у инвесторов и финансовых компаний, уточняется в статье.

«Самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме по-прежнему остается рубль — его выбирают чуть более трети россиян, или 34,9%. На втором месте — доллар США, в котором свои накопления держат 28,3% граждан. Тройку лидеров замкнул юань с показателем 17,4%. Валюта КНР вытеснила европейскую, которую используют лишь 8,4% граждан», — говорится в материале.

В топ-5 самых популярных валют у россиян также вошли гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%). Оставшиеся 1,3% приходятся на наличность из других стран, заключается в заметке.