Юань стал вдвое популярнее евро для сбережений у россиян

Результаты исследования компании «Финам» демонстрируют, что рубль продолжает оставаться наиболее популярной валютой в вопросе хранения сбережений в наличной форме на внутреннем рынке России, передают «Известия».
Доля тех, кто делает выбор в пользу национальной расчетной единицы, оценивается в 34,9%. На второй строчке расположился доллар (28,3%), на третьей - юань(17,4%).
Так, китайской валюте удалось потеснить евро. Лишь 8,4% россиян выбирают данную валюту для хранения сбережений.
В публикации говорится, что спрос на китайскую национальную валюту наблюдается со стороны инвесторов и финансовых компаний. Также в списке пяти востребованных расчетных единиц оказались гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%).
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные Московской биржи, сообщила, что юань по итогам февраля впервые стал самой торгуемой валютой в РФ (с расчетом «завтра»). Доллар, как отмечалось, расположился на втором месте. Издание отметило, что за четыре недели объем торгов юанем составил более 1,48 трлн рублей (на треть выше уровня в январе), долларом США — до 1,42 трлн рублей. Долю китайской валюты в общем обороте оценили почти в 40%.