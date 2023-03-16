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37 минут назад

Юань обошел евро по популярности у россиян

Лера Букина

Результаты исследования компании «Финам» демонстрируют, что рубль продолжает оставаться наиболее популярной валютой в вопросе хранения сбережений в наличной форме на внутреннем рынке России, передают «Известия».

Юань стал вдвое популярнее евро для сбережений у россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Доля тех, кто делает выбор в пользу национальной расчетной единицы, оценивается в 34,9%. На второй строчке расположился доллар (28,3%), на третьей - юань(17,4%).

Так, китайской валюте удалось потеснить евро. Лишь 8,4% россиян выбирают данную валюту для хранения сбережений.

В публикации говорится, что спрос на китайскую национальную валюту наблюдается со стороны инвесторов и финансовых компаний. Также в списке пяти востребованных расчетных единиц оказались гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%).

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные Московской биржи, сообщила, что юань по итогам февраля впервые стал самой торгуемой валютой в РФ (с расчетом «завтра»). Доллар, как отмечалось, расположился на втором месте. Издание отметило, что за четыре недели объем торгов юанем составил более 1,48 трлн рублей (на треть выше уровня в январе), долларом США — до 1,42 трлн рублей. Долю китайской валюты в общем обороте оценили почти в 40%.

Личный счет,Московская биржа,
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