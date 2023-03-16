Юань стал вдвое популярнее евро для сбережений у россиян

Результаты исследования компании «Финам» демонстрируют, что рубль продолжает оставаться наиболее популярной валютой в вопросе хранения сбережений в наличной форме на внутреннем рынке России, передают «Известия».

Доля тех, кто делает выбор в пользу национальной расчетной единицы, оценивается в 34,9%. На второй строчке расположился доллар (28,3%), на третьей - юань(17,4%).

Так, китайской валюте удалось потеснить евро. Лишь 8,4% россиян выбирают данную валюту для хранения сбережений.

В публикации говорится, что спрос на китайскую национальную валюту наблюдается со стороны инвесторов и финансовых компаний. Также в списке пяти востребованных расчетных единиц оказались гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%).