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1 час назад

Доставку пенсий наличными будет осуществлять только "Почта России"

ТАССиещё 2

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключительном праве "Почты России" доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

Доставку пенсий наличными будет осуществлять только "Почта России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые нормы устанавливают, что с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи, то есть "Почтой России". Получить причитающуюся выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения. У граждан также сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом - через кредитную организацию путем зачисления на счет пенсионера.

Как отмечали авторы инициативы, такой алгоритм позволит обеспечить гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, минимизировать затраты по их доставке в сельской и труднодоступной местности, а также избежать рисков, связанных с тем, что некоторые недобросовестные альтернативные почтовые службы не всегда доставляют пенсии в случае ЧП и стихийных бедствий.

Еще одним положением закона отменяется необходимость идентификации граждан при почтовых переводах до 15 тыс. рублей за исключением тех случаев, когда у работников почты возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Личный счет,Владимир Путин,Почта России,
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