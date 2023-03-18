Доставку пенсий наличными будет осуществлять только "Почта России"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключительном праве "Почты России" доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новые нормы устанавливают, что с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи, то есть "Почтой России". Получить причитающуюся выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения. У граждан также сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом - через кредитную организацию путем зачисления на счет пенсионера.

Как отмечали авторы инициативы, такой алгоритм позволит обеспечить гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, минимизировать затраты по их доставке в сельской и труднодоступной местности, а также избежать рисков, связанных с тем, что некоторые недобросовестные альтернативные почтовые службы не всегда доставляют пенсии в случае ЧП и стихийных бедствий.