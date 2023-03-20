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1 час назад

Соцработники смогут отказывать в обслуживании на дому

Парламентская газетаиещё 1

Соцработники смогут отказаться работать с подопечным на дому или в полустационарной форме, если у него диагностируют опасное заразное заболевание. Такой закон от 19.12.2022 N 553-ФЗ вступает в силу 20 марта.

Соцработники смогут отказывать в обслуживании на дому
Фото: © Владимир Афанасьев/ПГ© Владимир Афанасьев/ПГ

При этом поставщики соцуслуг должны будут проинформировать медицинскую организацию по месту жительства человека о необходимости оказания ему медицинской помощи. Перечень данных противопоказаний утвердит Минздрав.

Возобновить предоставление социальных услуг необходимо после того, как медорганизация даст заключение об отсутствии противопоказаний.

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