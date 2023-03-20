Минимальный штраф за незаконную охоту в РФ хотят увеличить в четыре раза

Госдума в апреле может принять в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить минимальный штраф за нарушение правил охоты с 500 руб. до 2 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Известия".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости» Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях подготовил Госсовет Татарстана. Документом также предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту от одного года до двух лет. В пояснительной записке к законопроекту указано, что за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо заплатить госпошлину в размере 650 руб, при этом ущерб от незаконной добычи утки составляет 1,8 тыс. руб, в тоже время штраф за охоту без разрешения чаще всего назначается в пределах 500 руб.

По данным департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды, в России в период с 2019 по 2021 год было выявлено более 121 тыс. нарушений требований правил охоты, более чем по 80% из них был назначен минимальный штраф в размере 500 руб, отмечается в проекте закона. Кроме того, за этот период за нарушение правил охоты было возбуждено 5452 уголовных дела и привлечено к уголовной ответственности 1091 лицо, размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 79,8 млн руб. В КПРФ отметили, что готовы поддержать законопроект в связи с огромным ущербом природе из-за нарушений правил охоты.