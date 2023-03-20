«Утвержденные в прошлом году изменения касаются тех, кто платит по нормативам: теперь суммы будут периодически корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению», – отмечает экономист.

Речь идет о расходах на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и других устройств. Сейчас они оплачиваются либо по фактическому потреблению, либо по нормативам. Казанцева отмечает, что если в многоэтажке установлен общедомовой счетчик, то платежи считают по показателям. Возможно, собственники будут платить меньше, если у жителей дома нет долгов, а прежние начисления проводились по повышенным нормативам.