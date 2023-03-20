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1 час назад

Какие изменения ждут россиян в платежках ЖКХ с 1 апреля

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Новые платежки на оплату ЖКУ придут собственникам квартир в РФ до 1 апреля. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала, что изменится в квитанциях.

«Утвержденные в прошлом году изменения касаются тех, кто платит по нормативам: теперь суммы будут периодически корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению», – отмечает экономист.

Речь идет о расходах на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и других устройств. Сейчас они оплачиваются либо по фактическому потреблению, либо по нормативам. Казанцева отмечает, что если в многоэтажке установлен общедомовой счетчик, то платежи считают по показателям. Возможно, собственники будут платить меньше, если у жителей дома нет долгов, а прежние начисления проводились по повышенным нормативам.

В каких случаях может прийти повышенный счет за услуги ЖКХ

Кроме того, если в квартире нет счетчика, то оплату производят по нормативам, которые теперь не имеют определенной границы, передает «Прайм».

Личный счет,Наталья Казанцева,
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