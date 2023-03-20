В России подорожали рыбные консервы

За последний год в России ощутимо подорожали рыбные консервы: из скумбрии и сайры - на 20-22 процента, из тунца - на 19 процентов, шпроты выросли в цене на 14 процентов, а килька - на десять процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли и онлайн-касс.

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Собеседники агентства объяснили рост цен проблемами с жестью для производства консервных банок, низким спросом и низким выловом некоторых рыб.

В компании «Эвотор» выяснили, как подорожали рыбные консервы, на основании покупок, сделанных через 800 тысяч смарт-терминалов в российских регионах. Речь идет о покупках в несетевых розничных магазинах.

По оценке «Эвотора», в феврале 2023-го средняя цена консервированный скумбрии составила 171 рубль за банку в 350 граммов, сайры и тунца - 224 рубля и 261 рубль соответственно, а за шпроты покупатели в среднем отдавали 247 рублей. Килька в томатном соусе в среднем обходилась в 115 рублей.

Глава Рыбного союза Александр Панин объяснил, что доля банки и крышки в себестоимости консервов из скумбрии или шпрот достигает 35-37 процентов.

Панин рассказал, что из-за санкций резко перестроились логистические цепочки - раньше жесть поставлялась из ЕС (чаще всего из Германии в Калининград, где производят консервы), а теперь поставки идут из Китая.

Эксперт добавил, что на стоимость консервов с сайрой также повлияла ситуация с ее выловом - в России его сейчас нет вообще, в других странах он сокращен «по биологическим причинам», эта рабы стала дефицитной и дорогой.

Ранее в «Эвоторе» подсчитали, что лидерами по росту цен в России стали гречка, сосиски и пельмени.