Мошенники начали обманывать россиян с грузинских номеров

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42 минуты назад

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Газета.Ru

Россиянам начали поступать телефонные звонки от мошенников, которые используют грузинские номера с кодом 995. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, это сделано нарочно, чтобы человек перепутал и решил, что ему звонят с российского мобильного с кодом 985.

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Фото: ТАССТАСС

«Повод один: звонящий представляется сотрудником управления МВД. После наводящих вопросов уточняет, что подразделение из Московской области. О дислокации подразделения и начальнике ничего пояснить не может, однако утверждает, что в вашем отношении проводится проверка по статье 327 УК России. Мол, некие лица обвиняют вас в подделке доверенности и краже денег с чужого счета», — пояснил Соловьев.

После этого преступники предлагают жертве проверить, не поступали ли краденные деньги на ее банковские счета, обманом выманивают конфиденциальные данные и похищают денежные средства. Как отметил юрист, «налицо новые мотивы в старой схеме».

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Чтобы защититься от мошенников, необходимо помнить, что правоохранительные органы никогда не решают вопросы с гражданами по телефону. Если им потребуется что-то выяснить или допросить человека, они пригласят его к себе в участок и оформят все про протоколу, установленному законом.

Личный счет,Иван Соловьев,
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