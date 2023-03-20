В России начнут искать должников ЖКХ через суды

Задолженность за жилищные и коммунальные услуги будут взыскивать в упрощенном порядке. Поиском должников будут заниматься непосредственно суды. Life разбирался, что в таком случае ожидает россиян.

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Отмечается, что Советом Федерации был одобрен закон, который позволяет подавать иск о взыскании задолженности по оплате домового машино-места и коммунальных услуг, если у истца нет данных об ответчике по делу.

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, новый закон играет на руку заявителям. Кроме того, сам суд будет исправлять технические ошибки, указал он.

«А гражданам-ответчикам теперь надо иметь серьезную аргументацию для обоснования своей позиции, надеяться на неподачу иска или на прекращение судебного разбирательства в связи с отсутствием данных точно не стоит», - подчеркнул собеседник.

Так, взыскателям, в частности коммунальным компаниям, предоставили законный инструмент, который дает им возможность в упрощенном порядке привлекать должников к ответу сразу через суд.

По словам юристов, целесообразно инициировать проведение сверки долга не позднее этапа разбирательств. Зачастую, как отмечается, управляющие компании не учитывают сведения о каких-либо фактически выполненных платежах.

По мнению специалистов в области разбирательств по поводу коммунальных долгов, нагрузка на суды первой инстанции увеличится. Следовательно, рассмотрение исков от управляющих и ресурсоснабжающих компаний затянется.