Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

В России начнут искать должников ЖКХ через суды

Лера Букина

Задолженность за жилищные и коммунальные услуги будут взыскивать в упрощенном порядке. Поиском должников будут заниматься непосредственно суды. Life разбирался, что в таком случае ожидает россиян.

В России начнут искать должников ЖКХ через суды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Советом Федерации был одобрен закон, который позволяет подавать иск о взыскании задолженности по оплате домового машино-места и коммунальных услуг, если у истца нет данных об ответчике по делу.

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, новый закон играет на руку заявителям. Кроме того, сам суд будет исправлять технические ошибки, указал он.

«А гражданам-ответчикам теперь надо иметь серьезную аргументацию для обоснования своей позиции, надеяться на неподачу иска или на прекращение судебного разбирательства в связи с отсутствием данных точно не стоит», - подчеркнул собеседник.

Так, взыскателям, в частности коммунальным компаниям, предоставили законный инструмент, который дает им возможность в упрощенном порядке привлекать должников к ответу сразу через суд.

По словам юристов, целесообразно инициировать проведение сверки долга не позднее этапа разбирательств. Зачастую, как отмечается, управляющие компании не учитывают сведения о каких-либо фактически выполненных платежах.

По мнению специалистов в области разбирательств по поводу коммунальных долгов, нагрузка на суды первой инстанции увеличится. Следовательно, рассмотрение исков от управляющих и ресурсоснабжающих компаний затянется.

Ранее «Известия» сообщили, что зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева подготовила поправки к законопроекту, согласно которым управляющим домами организациям предлагается составить перечень серьезных нарушений, за которые граждане могут сменить УК на другую.

Личный счет,Никита Чаплин,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий