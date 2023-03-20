Вкладчики смогут получать возмещения онлайн

Вкладчики смогут получать страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) дистанционно. Это стало возможным после внесения изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", которые предусматривают возможность для вкладчика удаленно пройти идентификацию и подать заявление на страховое возмещение онлайн. Закон публикует "Российская газета".

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Подать заявление на получение возмещения по вкладу в АСВ можно будет дистанционно на сайте госкорпорации или с помощью единого портала государственных услуг (госуслуги).

Агентство будет перечислять средства вкладчику на его счет, указанный в заявлении. Также появится возможность получить возмещение по номеру карты "Мир".

Начальник аналитического управления БКФ банка Максим Осадчий объясняет такую новацию снижением нагрузки на агентство.

"Время для технологических инноваций появилось - резко снизилась нагрузка на агентство, ведь за прошлый год были отозваны лицензии всего у трех кредитных организаций, тогда как за 2021 год - у 26", - отмечает эксперт.

Сейчас вкладчику для оформления страхового возмещения необходимо лично с предъявлением паспорта обращаться в уполномоченный банк-агент или офис АСВ и предоставлять полные реквизиты банковского счета.

Нововведение будет доступно для всех категорий вкладчиков: физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.