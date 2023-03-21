Выплаты проиндексируют: что ждет получателей пенсий с 1 апреля

В следующем месяце россиянам будет направлена прибавка к пенсиям. У граждан появились вопросы относительно того, как будут производить выплаты. Life разбирался, что ожидает россиян.

В России предусмотрена ежегодная индексация социальных пенсий с 1 апреля. Однако в настоящее время прибавка проходит в два этапа, напоминает портал. С 1 июня 2022 года социальные пенсии были внепланово повышены на 10%. Такую меру приняли впервые. Инфляция на конец года составила 11,9%. В этой связи в России решили повысить социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%. Так, суммарная прибавка будет составлять 13,3%.

Также ко Дню Победы в России произведут единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей. В связи с майскими праздниками ее направят заблаговременно – в конце апреля.

Кроме того, со следующего месяца в стране вводят третью форму национальной валюты – цифровой рубль. Это пилотный проект. В дальнейшем, как говорится в заметке, в стране появится так называемая цифровая пенсия.

В юридической компании PG Partners считают, что опасений на этот счет возникать не должно.

«Пенсионные начисления будут переводиться в цифровой формат исключительно по желанию получателя выплат», - отметили в фирме.

Так, о принудительном переходе на цифровые пенсии речь идти не будет, добавили там.

Кроме того, портал напоминает о нововведениях для работающих пенсионеров. Речь идет о гражданах, которые трудятся на предприятиях. Отмечается, что в текущем месяце Госдумой был принят закон о повышении страховой выплаты в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Размер компенсации возрастет вдвое — до двух миллионов рублей.