Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

"Известия": почти треть россиян к выходу на пенсию хотят накопить более 10 млн руб.

ТАСС

Почти каждый третий россиянин (31%) хотел бы к моменту выхода на пенсию накопить сбережения на сумму более 10 млн рублей, при этом 67% граждан России планируют выйти на пенсию до 60 лет. Об этом в среду со ссылкой на исследование "Работа.ру" и СберНПФ сообщают "Известия".

Почти треть россиян к выходу на пенсию хотят накопить более 10 млн руб.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание уточняет, что в исследовании приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России. Согласно опросу, к моменту выхода на пенсию 31% россиян хотел бы накопить более 10 млн рублей, 16% респондентов сообщили, что рассчитывают накопить 5-10 млн руб., и 10% отметили, что хотели бы накопить сбережения в 500 тыс. рублей. При этом более половины россиян (51%) рассчитывают на государственные выплаты, 26% опрошенных планируют жить на накопления из разных источников, а 18% респондентов рассказали, что планируют жить на деньги от аренды и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Среди возможных источников дохода россияне также назвали инвестиции в ценные бумаги, помощь детей и подработки, уточняют "Известия".

Согласно опросу, 67% респондентов сообщили, что хотят выйти на пенсию до 60 лет, почти половина опрошенных (49%) планируют завершить трудовую деятельность в возрасте 51-60 лет, а практически каждый пятый (18%) рассматривает более ранний выход на пенсию: 15% - в 41-50 лет, 3% - до 40 лет. При этом только каждый пятый собирается прекратить работать в положенный срок от 61 до 65 лет и еще 13% россиян сообщили о планах выйти на пенсию после 65 лет, пишет газета.

"Известия" обратились в Минтруд и Минфин с просьбой оценить планы россиян по выходу на пенсию.

Личный счет,Минтруд России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий