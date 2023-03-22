Почти треть россиян к выходу на пенсию хотят накопить более 10 млн руб.

Почти каждый третий россиянин (31%) хотел бы к моменту выхода на пенсию накопить сбережения на сумму более 10 млн рублей, при этом 67% граждан России планируют выйти на пенсию до 60 лет. Об этом в среду со ссылкой на исследование "Работа.ру" и СберНПФ сообщают "Известия".

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Издание уточняет, что в исследовании приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России. Согласно опросу, к моменту выхода на пенсию 31% россиян хотел бы накопить более 10 млн рублей, 16% респондентов сообщили, что рассчитывают накопить 5-10 млн руб., и 10% отметили, что хотели бы накопить сбережения в 500 тыс. рублей. При этом более половины россиян (51%) рассчитывают на государственные выплаты, 26% опрошенных планируют жить на накопления из разных источников, а 18% респондентов рассказали, что планируют жить на деньги от аренды и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Среди возможных источников дохода россияне также назвали инвестиции в ценные бумаги, помощь детей и подработки, уточняют "Известия".

Согласно опросу, 67% респондентов сообщили, что хотят выйти на пенсию до 60 лет, почти половина опрошенных (49%) планируют завершить трудовую деятельность в возрасте 51-60 лет, а практически каждый пятый (18%) рассматривает более ранний выход на пенсию: 15% - в 41-50 лет, 3% - до 40 лет. При этом только каждый пятый собирается прекратить работать в положенный срок от 61 до 65 лет и еще 13% россиян сообщили о планах выйти на пенсию после 65 лет, пишет газета.