Инвестиции в юань: что нужно знать

В марте зафиксировано увеличение спроса на наличные и безналичные юани. Банки начали активно предлагать вклады в данной валюте. В ней представлены и ценные бумаги корпораций. Life разбирался, стоит ли россиянам делать выбор в пользу сбережений в юанях.

Китайская валюта - один из оптимальных вариантов для распределения рисков в условиях ограничений на основные валюты, отмечают в «БКС Мир инвестиций». Так, можно не держать все активы только в российской валюте, уточнили там.

В компании также указывают на рост интереса со стороны инвесторов на облигации российских компаний в юанях. Отмечается, что вложения в облигации не требуют статуса квалифицированного инвестора и дают фиксированный купон.

В BitRiver прогнозируют рост спроса на китайскую валюту. Там называют ее хорошей заменой доллару и евро. Однако в фирме предупреждают о рисках уйти в минус при укрепление российской валюты из-за высокой волатильности юаня.

В заметке говорится, что Китай является страной, ориентированной на экспорт. В этой связи КНР не заинтересована в дорогом юане.

«Юань — не свободно конвертируемая валюта», — отмечается в публикации.

В «БКС Мир инвестиций» обратили внимание на то, что для некоторых продуктов в юанях может потребоваться статус квалифицированного инвестора. В «Школе практического инвестирования» подчеркивают, что облигации или акции китайских компаний являются инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля.