Мошенники начали вербовать россиян для обналичивания денег

Банковские мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились жертвами злоумышленников, для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Новую схему мошенничества выявил ВТБ, пишет РБК.

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Под видом органов государственной безопасности мошенники обзванивают россиян с предложением официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход. Если клиент соглашается, мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и используют в качестве так называемого дроппера. Впоследствии через дропперов злоумышленники обналичивают средства — жертва снимает их со своей карты и передает организаторам. От украденной злоумышленниками суммы посредник получает определенный процент.

Участие в такого рода деятельности чревато как наказанием в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, так и лишением свободы сроком до шести лет, предупреждают юристы. Используя бывших жертв мошенников, злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы. Зачастую обманутыми становятся люди старшего поколения.