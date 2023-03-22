«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в ряд стран

Клиенты «Тинькофф банка» больше не могут совершать переводы в долларах и евро в ряд стран – такую возможность временно убрала кредитная организация. Речь идет о Монголии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине, передает ТАСС.

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Денежные средства в некоторые банки можно отправить лишь в юанях.

Как пояснили в «Тинькофф банке», в связи с введенными санкциями SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. В этой связи было принято соответствующее решение. Отмечается, что «для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации».

Вместе с тем кредитная организация подчеркнула, что в вышеуказанные государства все еще можно переводить деньги - нововведения коснулись лишь двух валют.

Отмечается, что в ближайшее время будет обновлена информация на сайте.

До этого банк принял решение о приостановке валютных переводов в Грузию из-за отказа банка-корреспондента обрабатывать переводы.