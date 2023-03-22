Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
37 минут назад

«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в ряд стран

Лера Букина

Клиенты «Тинькофф банка» больше не могут совершать переводы в долларах и евро в ряд стран – такую возможность временно убрала кредитная организация. Речь идет о Монголии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине, передает ТАСС.

«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в ряд стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Денежные средства в некоторые банки можно отправить лишь в юанях.

Как пояснили в «Тинькофф банке», в связи с введенными санкциями SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. В этой связи было принято соответствующее решение. Отмечается, что «для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации».

Вместе с тем кредитная организация подчеркнула, что в вышеуказанные государства все еще можно переводить деньги - нововведения коснулись лишь двух валют.

Отмечается, что в ближайшее время будет обновлена информация на сайте.

До этого банк принял решение о приостановке валютных переводов в Грузию из-за отказа банка-корреспондента обрабатывать переводы.

Банк «Тинькофф» внесли в 10-й пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Кроме него, под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот». Предполагается заморозка активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. С 27 февраля «Тинькофф инвестиции» приостановили торги евро, торговля иностранными ценными бумагами также временно приостановили.

Личный счет,Тинькофф банк,Росбанк,Альфа-банк,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий