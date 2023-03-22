«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в ряд стран

Клиенты «Тинькофф банка» больше не могут совершать переводы в долларах и евро в ряд стран – такую возможность временно убрала кредитная организация. Речь идет о Монголии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине, передает ТАСС.
Денежные средства в некоторые банки можно отправить лишь в юанях.
Как пояснили в «Тинькофф банке», в связи с введенными санкциями SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. В этой связи было принято соответствующее решение. Отмечается, что «для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации».
Вместе с тем кредитная организация подчеркнула, что в вышеуказанные государства все еще можно переводить деньги - нововведения коснулись лишь двух валют.
Отмечается, что в ближайшее время будет обновлена информация на сайте.
До этого банк принял решение о приостановке валютных переводов в Грузию из-за отказа банка-корреспондента обрабатывать переводы.
Банк «Тинькофф» внесли в 10-й пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Кроме него, под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот». Предполагается заморозка активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. С 27 февраля «Тинькофф инвестиции» приостановили торги евро, торговля иностранными ценными бумагами также временно приостановили.