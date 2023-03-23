Россиянам рассказали о новых правилах обращения с купюрами

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что в России появятся новые правила в отношении бумажных купюр и монет. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Гусятников заявил, что банки России прекратят выдавать грязные купюры и монеты с 1 апреля, если в результате повреждения их яркость снизилась более чем на шесть процентов. Россияне имеют право приносить такие деньги в кредитные организации, однако те уже не могут их выдавать. Раньше было запрещено вручать банкноты и монеты, яркость которых уменьшена из-за загрязнения на восемь процентов.