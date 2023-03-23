Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
49 минут назад

Россиянам рассказали о новых правилах обращения с купюрами

Lenta.ruиещё 2

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что в России появятся новые правила в отношении бумажных купюр и монет. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Гусятников заявил, что банки России прекратят выдавать грязные купюры и монеты с 1 апреля, если в результате повреждения их яркость снизилась более чем на шесть процентов. Россияне имеют право приносить такие деньги в кредитные организации, однако те уже не могут их выдавать. Раньше было запрещено вручать банкноты и монеты, яркость которых уменьшена из-за загрязнения на восемь процентов.

Юрист уточнил, что эти меры помогут в борьбе с сомнительными и неплатежеспособными денежными банкнотами. Постепенно их начнут изымать из оборота и заменять новыми.

Клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года. Использовать новую валюту сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования. Создание прототипа платформы цифрового рубля закончилось в декабре 2021 года.

Личный счет,Петр Гусятников,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий