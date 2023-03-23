Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
13 минут назад

Мобильная связь подорожает: сколько россияне будут за нее платить в 2023 году

Лера Букина

Некоторые сотовые операторы уже прибегли к введению комиссии за оплату мобильной связи. Life выяснил, как можно избежать лишних трат.

Мобильная связь подорожает: сколько россияне будут за нее платить в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в некоторых случаях пользователи услуг должны будут заплатить комиссию примерно в 1% при оплате банковской картой либо переводом через банковское приложение. Как стало известно порталу, необходимость в этой комиссии связана с ужесточением тарифной политики банков, которые осуществляют переводы платежей.

«В объеме всех ежедневных зачислений с таких расходов набегает немалая сумма, которую кредитные учреждения забирают в свой доход», - отметил источник Life в одной из компаний «большой четверки».

Примечательно, что данные начисления не подлежат включению в удорожание услуг связи, которое учитывает Росстат.

Абоненты, внося денежные средства через кассу офиса сотовой компании, избегут комиссионных поборов, говорится в публикации.

Специалисты, опрошенные информационным порталом, считают, что тарифы на связь подорожают в 2023 году на 4-15%.

В инвестиционной компании «Регион» не исключают введения, помимо комиссии за пополнение счета, сервисных сборов за некие допуслуги, например за перевод минут в интернет-трафик и т.д.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на агентство Telecom Daily, сообщили, что в 2023 году крупнейшие сотовые операторы в РФ повысят среднюю цену тарифов на связь. Приблизительный диапазон роста — 10—15%.

Личный счет,Инвестиционная компания "Регион",Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий