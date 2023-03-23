Мобильная связь подорожает: сколько россияне будут за нее платить в 2023 году

Некоторые сотовые операторы уже прибегли к введению комиссии за оплату мобильной связи. Life выяснил, как можно избежать лишних трат.

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Отмечается, что в некоторых случаях пользователи услуг должны будут заплатить комиссию примерно в 1% при оплате банковской картой либо переводом через банковское приложение. Как стало известно порталу, необходимость в этой комиссии связана с ужесточением тарифной политики банков, которые осуществляют переводы платежей.

«В объеме всех ежедневных зачислений с таких расходов набегает немалая сумма, которую кредитные учреждения забирают в свой доход», - отметил источник Life в одной из компаний «большой четверки».

Примечательно, что данные начисления не подлежат включению в удорожание услуг связи, которое учитывает Росстат.

Абоненты, внося денежные средства через кассу офиса сотовой компании, избегут комиссионных поборов, говорится в публикации.

Специалисты, опрошенные информационным порталом, считают, что тарифы на связь подорожают в 2023 году на 4-15%.

В инвестиционной компании «Регион» не исключают введения, помимо комиссии за пополнение счета, сервисных сборов за некие допуслуги, например за перевод минут в интернет-трафик и т.д.