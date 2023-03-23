Россиянам назвали стоимость недельного отдыха в Европе в 2023 году

Недельный отдых в Европе на двоих обойдется жителям России в сумму от 230 до 280 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), большая часть расходов в таких турах приходится на авиабилеты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подобная путевка подразумевает размещение в отеле с тремя или четырьмя звездами на европейском пляжном курорте, со включенными в стоимость завтраками. Расходы на авиабилеты в таком случае «съедают» до 50-60% бюджета, поскольку лететь к месту отдыха приходится через третьи страны.

Эксперты подчеркивают, что желающим провести летний отпуск в Европе стоит уже сейчас торопиться с покупкой тура и авиабилетов. Причиной этому служит постоянно растущая стоимость авиаперелетов.