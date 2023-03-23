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1 час назад

Россиянам назвали стоимость недельного отдыха в Европе в 2023 году

Никита Бородкин

Недельный отдых в Европе на двоих обойдется жителям России в сумму от 230 до 280 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), большая часть расходов в таких турах приходится на авиабилеты.

Россиянам назвали стоимость недельного отдыха в Европе в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобная путевка подразумевает размещение в отеле с тремя или четырьмя звездами на европейском пляжном курорте, со включенными в стоимость завтраками. Расходы на авиабилеты в таком случае «съедают» до 50-60% бюджета, поскольку лететь к месту отдыха приходится через третьи страны.

Эксперты подчеркивают, что желающим провести летний отпуск в Европе стоит уже сейчас торопиться с покупкой тура и авиабилетов. Причиной этому служит постоянно растущая стоимость авиаперелетов.

Сам спрос россиян на летние туры в Европу далек от докризисного уровня, однако туристические компании все же получают заявки на путешествия во Францию, Италию и Грецию. По большей части, неизменным спрос остается лишь в люксовом сегменте.

Личный счет,Ассоциация туроператоров России,
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