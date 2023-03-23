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1 час назад

Сбербанк предупредил о мошенничестве с возвратом денег за заказы в магазинах

Газета.Ruиещё 8

В Сбербанке заявили, что сотрудники банка раскрыли очередную схему мошенничества с оплатой товаров в онлайн магазинах, при которой злоумышленники взламывают личный кабинет клиента магазина, оформляют от его имени возврат средств за недавно сделанный заказ, а затем просят вернуть "ошибочно" переведенные деньги. Об этом сообщает ТАСС.

В Сбербанке подчеркнули, что если подобное будет сделано, то средства попадут в руки мошенников, которые взламывают личные кабинеты клиентов онлайн-магазинов, а после делают возврат средств и пытаются выманить деньги под предлогом "возврата по ошибке".

Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества

В банке напомнили, что в случае, если вам напишет неизвестный под видом сотрудника магазина, то не следует вступать с ним в диалог. Необходимо обратиться в компанию по номерам телефонов с официального сайта. В Сбербанке также предложили использовать сложные пароли и не использовать одинаковые на разных сайтах, а также настроить двухфакторную идентификацию.

Ранее руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о пяти маркерах, которые помогут не стать жертвой обмана мошенников.

Личный счет,Сергей Кузьменко,Сбербанк России,
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