В Сбербанке заявили, что сотрудники банка раскрыли очередную схему мошенничества с оплатой товаров в онлайн магазинах, при которой злоумышленники взламывают личный кабинет клиента магазина, оформляют от его имени возврат средств за недавно сделанный заказ, а затем просят вернуть "ошибочно" переведенные деньги. Об этом сообщает ТАСС.

В Сбербанке подчеркнули, что если подобное будет сделано, то средства попадут в руки мошенников, которые взламывают личные кабинеты клиентов онлайн-магазинов, а после делают возврат средств и пытаются выманить деньги под предлогом "возврата по ошибке".

В банке напомнили, что в случае, если вам напишет неизвестный под видом сотрудника магазина, то не следует вступать с ним в диалог. Необходимо обратиться в компанию по номерам телефонов с официального сайта. В Сбербанке также предложили использовать сложные пароли и не использовать одинаковые на разных сайтах, а также настроить двухфакторную идентификацию.