Сколько хранятся квитанции ЖКХ

Сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ и зачем это делать? Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
«Через год-другой краска с квитанции может сходить. Советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», – отметила эксперт.
По словам Иващенко, хранить квитанции необходимо в течение более долгого срока, даже если человек воспроизводит оплату онлайн. Отметим, что при помощи квитанции можно доказать оплату и выполнение обязанностей по жилому помещению, особенно в случае проживания в квартире по социальному найму, пишут «Известия».
Напомним, новые платежки на оплату ЖКУ придут собственникам квартир в РФ до 1 апреля. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала, что изменится в квитанциях.