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40 минут назад

Сколько хранятся квитанции ЖКХ

РИА "ФедералПресс"

Сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ и зачем это делать? Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Сколько хранятся квитанции ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

«Через год-другой краска с квитанции может сходить. Советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», – отметила эксперт.

По словам Иващенко, хранить квитанции необходимо в течение более долгого срока, даже если человек воспроизводит оплату онлайн. Отметим, что при помощи квитанции можно доказать оплату и выполнение обязанностей по жилому помещению, особенно в случае проживания в квартире по социальному найму, пишут «Известия».

Напомним, новые платежки на оплату ЖКУ придут собственникам квартир в РФ до 1 апреля. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала, что изменится в квитанциях.

Личный счет,Наталья Казанцева,Почта России,
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