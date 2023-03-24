Сколько хранятся квитанции ЖКХ

Сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ и зачем это делать? Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

«Через год-другой краска с квитанции может сходить. Советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях », – отметила эксперт.

По словам Иващенко, хранить квитанции необходимо в течение более долгого срока, даже если человек воспроизводит оплату онлайн. Отметим, что при помощи квитанции можно доказать оплату и выполнение обязанностей по жилому помещению, особенно в случае проживания в квартире по социальному найму, пишут «Известия».